Помогите решить!! Упростите выражение:1) 2,3b-8b+1,7b. ;2)-3a-5a-3a. ;3)*2 1/3+(*3)=2/3!!! Даю 20 балов
Математика
Помогите решить!! Упростите выражение:1) 2,3b-8b+1,7b. ;2)-3a-5a-3a. ;3)*2 1/3+(*3)=2/3!!! Даю 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,3b-8b+1,7b = 2,3b+1,7b-8b=4b-8b=-4b 2) -3a-5a-3a = -11a 3) -2 1/3 + 3 = 2/3
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