Помогите решить уравнение (1/36) в степени х+1 = корень 6
Алгебра
Помогите решить уравнение (1/36) в степени х+1 = корень 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/36)^(х+1)=|6 (6^-2)^(х+1)=6^0,5 6^(-2(х+1))=6^0,5 -2(х+1)=0,5 х+1= -0,5:2 х+1= - 0,25 х=- 0,25-1 х= - 1,25= - 1 1/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
SOS ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЧЕНЬ НАДО МОЖЕТ КТО НИБУДЬ УЖЕ ДЕЛАЛ Read the sentences and express your advice using modal verb should + Perfect Infinitive ...
Русский язык