Помогите решить уравнение (1/36) в степени х+1 = корень 6

Алгебра
Помогите решить уравнение (1/36) в степени х+1 = корень 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/36)^(х+1)=|6 (6^-2)^(х+1)=6^0,5 6^(-2(х+1))=6^0,5 -2(х+1)=0,5 х+1= -0,5:2 х+1= - 0,25 х=- 0,25-1 х= - 1,25= - 1 1/4
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