Вставьте пропущенные буквы и выделите суффиксы во всех словах

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Вставьте пропущенные буквы и выделите суффиксы во всех словах
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Автор: Гость
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Гость:
Маленький, легонький, ельник, березонька, олененок, ежонок, зайчата, пушистый, кораблик, овражек, учитель, сказочка, смелость, утята, библиотекарь, крючок, мячик, билетик.
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