Задача 6 помогите пожалуйста с решением
Математика
Задача 6 помогите пожалуйста с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800:100=8(раз) - машина будет расходовать по 8 литров бензина 2)8*8=64(л) - бензина потребуется, чтобы проехать 800 км пути Ответ: 64 литра бензина Звездочка означает умножение.
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