1. В учебнике 512 страниц, на каждой странице 48 строк по 64 символа в каждой. Каков объ??м данного учебника в килобайтах? 2. Каков объем школьной библиотеки, состоящей из 50 000 таких учебников? Дайте ответ в Мбайтах и Гбайтах...

Информатика
1. В учебнике 512 страниц, на каждой странице 48 строк по 64 символа в каждой. Каков объ??м данного учебника в килобайтах? 2. Каков объем школьной библиотеки, состоящей из 50 000 таких учебников? Дайте ответ в Мбайтах и Гбайтах 3. Сколько CD-дисков объемом 700 Мбайт понадобится для записи такой школьной библиотеки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
512 × 48 × 64=  1572864 бит
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