1. В учебнике 512 страниц, на каждой странице 48 строк по 64 символа в каждой. Каков объ??м данного учебника в килобайтах? 2. Каков объем школьной библиотеки, состоящей из 50 000 таких учебников? Дайте ответ в Мбайтах и Гбайтах...

Информатика

1. В учебнике 512 страниц, на каждой странице 48 строк по 64 символа в каждой. Каков объ??м данного учебника в килобайтах? 2. Каков объем школьной библиотеки, состоящей из 50 000 таких учебников? Дайте ответ в Мбайтах и Гбайтах 3. Сколько CD-дисков объемом 700 Мбайт понадобится для записи такой школьной библиотеки?

Автор: Гость