1. В учебнике 512 страниц, на каждой странице 48 строк по 64 символа в каждой. Каков объ??м данного учебника в килобайтах? 2. Каков объем школьной библиотеки, состоящей из 50 000 таких учебников? Дайте ответ в Мбайтах и Гбайтах...
Информатика
1. В учебнике 512 страниц, на каждой странице 48 строк по 64 символа в каждой. Каков объ??м данного учебника в килобайтах? 2. Каков объем школьной библиотеки, состоящей из 50 000 таких учебников? Дайте ответ в Мбайтах и Гбайтах 3. Сколько CD-дисков объемом 700 Мбайт понадобится для записи такой школьной библиотеки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
512 × 48 × 64= 1572864 бит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Скромно(синий) колокольчики.(Белый) целыми зарослями пахучие ромашки.По болотам (красный) ягоды клыквы. Замените имена прилагательные в скобках одн...
Математика
Несоседние вершишы многоугольника соеденены отрезками назови нескодько таких отрезков придумай способ их подсчёта сколько таких отрезков