Переведите на английский пожалуйста :с Я думаю,что компьютеры полезны и не полезны.В интернете можно посмотреть информацию необходимую для работы и учёбы.Но в компьютере много игр отвлекающих детей от учебы.

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Переведите на английский пожалуйста :с Я думаю,что компьютеры полезны и не полезны.В интернете можно посмотреть информацию необходимую для работы и учёбы.Но в компьютере много игр отвлекающих детей от учебы.

Автор: Гость