Переведите на английский пожалуйста :с Я думаю,что компьютеры полезны и не полезны.В интернете можно посмотреть информацию необходимую для работы и учёбы.Но в компьютере много игр отвлекающих детей от учебы.
Английский язык
Переведите на английский пожалуйста :с Я думаю,что компьютеры полезны и не полезны.В интернете можно посмотреть информацию необходимую для работы и учёбы.Но в компьютере много игр отвлекающих детей от учебы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I think, that computers can be useful and not useful too. We can find necessary information for work or studying on the Internet. But there are a lot of games in computer, distracting children from studying.
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