Сравните уровень модернизации Германии до и после революции 1848-1849 г
История
Сравните уровень модернизации Германии до и после революции 1848-1849 г
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Революция 1848—1849 годов в Германии (нем.Deutsche Revolution von 1848/49), илиМартовская революция(нем.Märzrevolution) — революционные события, которые длились с марта 1848 года до позднего лета 1849 годав Германском союзе и стали частью буржуазно-демократических и национальных восстаний в большинстве стран центральной Европы. Главной внутренней пружиной был вопрос об объединении Германии, устранении вмешательства князей, правящих феодальных сил в хозяйственную жизнь немецких государств, открывающее путь дальнейшему развитию капиталистических отношений. Идея объединения Германии нашла широкое распространение среди либеральной буржуазии. Во время революции был создан первый общегерманский парламент — Франкфуртское национальное собрание и была отменена цензура.
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