Что такое коацерваты?
Биология
Что такое коацерваты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коацерват -многомолекулярный комплекс, капли или слои с большей концентрацией коллоида (разведённого вещества), чем в остальной части раствора того же химического состава.
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