Помогите прова 10 класс !!! Срочно!!!

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Человеческое общество не может существовать без правил и норм. Нормы поведения, обычаи, нравы, религия, право регулируют жизнь и взаимоотношения людей, сплачивают общество и поддерживают общественный порядок. Так появились социальные нормы - это правила, которые ценностями. Если мы будем знать нормы и правила, то нам легче будет управлять своим поведением, установленными в обществе. Нормы указывают на то, где и как мы должны себя вести. Поведение человека зависит от его характера, привычек, от того, как он соблюдает правила и нормы, установленным обществом. С детства мы знакомимся с правилами поведения, обычаями, традициями, семейными и контролировать его.