Помогите решить уравнение !!! Мы не сумели! 948-х:3=586

Математика
Помогите решить уравнение !!! Мы не сумели! 948-х:3=586
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
948  -  x:3  =  586 х:3 =  948  -586 х:3 = 362 х= 362 *3 х= 1086 проверим: 948  - 1086 :3 = 586 948 -362=586 586=586
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