Решите задачу схематическим методом,затем уравнением. На пастбище в 3 раза больш?? овец,чем коз,а вместе-52 животных.Сколько коз?
Математика
Решите задачу схематическим методом,затем уравнением. На пастбище в 3 раза больш?? овец,чем коз,а вместе-52 животных.Сколько коз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коз это х овец это 3х 3х+х=52 4х=52 х=52:4 х=13
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