У зоопарку щодня бегемоту дають 25 кг овочів і фруктів, а слонові — в 3 рази більше. Скільки овочів і фруктів по ­ трібно слонові та двом бегемотам на тиждень? Відповідь за ­ пиши у центнерах. " помогите решить на 5 дiй "

Математика

У зоопарку щодня бегемоту дають 25 кг овочів і фруктів, а слонові — в 3 рази більше. Скільки овочів і фруктів по ­ трібно слонові та двом бегемотам на тиждень? Відповідь за ­ пиши у центнерах. " помогите решить на 5 дiй "

Автор: Гость