У зоопарку щодня бегемоту дають 25 кг овочів і фруктів, а слонові — в 3 рази більше. Скільки овочів і фруктів по трібно слонові та двом бегемотам на тиждень? Відповідь за пиши у центнерах. " помогите решить на 5 дiй "
Математика
У зоопарку щодня бегемоту дають 25 кг овочів і фруктів, а слонові — в 3 рази більше. Скільки овочів і фруктів по трібно слонові та двом бегемотам на тиждень? Відповідь за пиши у центнерах. " помогите решить на 5 дiй "
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