X=+(-1,9) помогите только не пишите глупости!!!
Математика
X=+(-1,9) помогите только не пишите глупости!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=-1.9................
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