Как вы оцениваете поведение Швабрина во время ссоры и дуэли с нравственной точки ??рения? Помогите пожалуйста...

Литература
Как вы оцениваете поведение Швабрина во время ссоры и дуэли с нравственной точки ??рения? Помогите пожалуйста...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что с нравственной точки зрения Швабрин вёл себя подло, потому что именно Алексей был зачинщиком ссоры, так как он оскорбил Гринева, тем самым спровоцировав его на дуэль. Ао время дуэли Швабрин также повел себя подло, потому что он воспользовался моментом когда Гринев отвлёкся и нанес ему удар шпагоц в плечо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество теп выделится при полном сгорании 100 кг антрацита
Ответить
История
Жизнь нового общества ( причины роста городов , миграции населения , социальная ст??уктура общества , женское движение )
Ответить
Математика
Брошены 2 игральные кости. Какова вероятность того, что номер 6 выпадет хотя бы на одной из них?
Ответить
Другие предметы
Какая пословица подходит к басне осел и мужик
Ответить
Математика
Собрали 276 кг яблок и расфосаволи в ящик по 12 кг сколько потребовалось ?
Ответить