Расставьте коэффициенты в данном уравнении методом электронного баланса Al+FeSO4--gt;Al2(SO4)3+Fe
Химия
Расставьте коэффициенты в данном уравнении методом электронного баланса Al+FeSO4--gt;Al2(SO4)3+Fe
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 Al + 3 FeSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Fe
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Помогите решить пожалуйста!!!Женщина-левша, родители которой правши, выходит заму?? за мужчину-правшу,мать которого была левшой, а отец-правшой. У ...
Литература
Как вы оцениваете поведение Швабрина во время ссоры и дуэли с нравственной точки ??рения? помогите пожалуйста...