Помогите пожалуйста 22222=8 нужно поставить знаки + или - и скобки умножить и делить н??льзя
Математика
Помогите пожалуйста 22222=8 нужно поставить знаки + или - и скобки умножить и делить н??льзя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
（2+2-2)+2+2=8 Можно и без скобок
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