Помогите решить пожалуйста!!!Женщина-левша, родители которой правши, выходит заму?? за мужчину-правшу,мать которого была левшой, а отец-правшой. У них родилась дочь-левша. Составьте родословную и укажите генотипы всех родственн...
Биология
Помогите решить пожалуйста!!!Женщина-левша, родители которой правши, выходит заму?? за мужчину-правшу,мать которого была левшой, а отец-правшой. У них родилась дочь-левша. Составьте родословную и укажите генотипы всех родственников. Объясните ход Ваших действий при решении задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что так если не правильно, извиняюсь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как вы оцениваете поведение Швабрина во время ссоры и дуэли с нравственной точки ??рения? помогите пожалуйста...
Другие предметы
ОРКСЭ вопросы.1. Каковы представления христиан о сотворении мира? Что библия рассказывает о появлении первых людей на земле? почему они были изгнан...
Математика
В автобусе ехало 45 человек. На остановке вышло на 13 человек меньше, чем ехали . Сколько человек осталось в автобусе.