Помогите решить пожалуйста!!!Женщина-левша, родители которой правши, выходит заму?? за мужчину-правшу,мать которого была левшой, а отец-правшой. У них родилась дочь-левша. Составьте родословную и укажите генотипы всех родственн...

Биология

Помогите решить пожалуйста!!!Женщина-левша, родители которой правши, выходит заму?? за мужчину-правшу,мать которого была левшой, а отец-правшой. У них родилась дочь-левша. Составьте родословную и укажите генотипы всех родственников. Объясните ход Ваших действий при решении задачи.

Автор: Гость