В фирме «Вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле C=7500+1200⋅n, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 6 колец.

Математика

В фирме «Вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле C=7500+1200⋅n, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 6 колец.

Автор: Гость