В фирме «Вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле C=7500+1200⋅n, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 6 колец.
Математика
В фирме «Вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле C=7500+1200⋅n, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 6 колец.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7500+1200*6=7500+7200=14700 р. стоимость колодца Ответ: 14700 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Биология
Помогите решить пожалуйста!!!Женщина-левша, родители которой правши, выходит заму?? за мужчину-правшу,мать которого была левшой, а отец-правшой. У ...