В фирме «Вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле C=7500+1200⋅n, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 6 колец.

Математика
В фирме «Вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле C=7500+1200⋅n, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 6 колец.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7500+1200*6=7500+7200=14700 р. стоимость колодца Ответ: 14700 рублей
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