Словооброзовательное гнездо слова дорога

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Словооброзовательное гнездо слова дорога
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Гость:
По-дорожному => дорожный =>дорога 
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