Помогите решить уравнение!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
Помогите решить уравнение!!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
Ответ будет : 4) х1=-2 х2=7
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