Помогите решить уравнения: 1) 1,2x+7=2x+3 2) x=8x+6=348
Математика
Помогите решить уравнения: 1) 1,2x+7=2x+3 2) x=8x+6=348
Ответ(ы):
Гость:
1.2x-2x=3-7 x+8x=348-6 9x=342 x=38 -0.8x=-4 -0.8=-0.8 x=5
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