Помогите решить уравнения: 1)(2х-2)-(3х+8)=13-(10х+4) 2)5+(8х-4)=7х-4-(11х-5)
Математика
Помогите решить уравнения: 1)(2х-2)-(3х+8)=13-(10х+4) 2)5+(8х-4)=7х-4-(11х-5)
Ответ(ы):
Гость:
1) (2х-2)-(3х+8)=13-(10х+4) 2х-2-3х-8=13-10х-4 2х-3х+10х=13-4+2+8 9х=19 х=19/9 х=2целых 1/9 2) 5+(8х-4)=7х-4-(11х-5) 5+8х-4=7х-4-11х+5 8х-7х+11х=-4+5-5+4 12х=0 х=0
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