Напишите пожалуйста сочинение"Под моим ковром живёт гном" 1 класс очень срочно
Литература
Напишите пожалуйста сочинение"Под моим ковром живёт гном" 1 класс очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
Под моим ковром живет гном. Одет гном в красный колпак, зеленые штаны и синею футболку. Когда я поднимаю ковер гном прячется от меня. Он меня боится. Вчера ко мне пришли друзья и я показал им гнома. Они забрали его себе и теперь мы играем с ним вместе.
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