Напишите пожалуйста сочинение"Под моим ковром живёт гном" 1 класс очень срочно

Гость: Гость:

Под моим ковром живет гном. Одет гном в красный колпак, зеленые штаны и синею футболку. Когда я поднимаю ковер гном прячется от меня. Он меня боится. Вчера ко мне пришли друзья и я показал им гнома. Они забрали его себе и теперь мы играем с ним вместе.