Помогите решить уравнения по химии
Химия
Помогите решить уравнения по химии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg + C = Mg2CZn + S = ZnS2Al2O3 + 3C = 3CO2 + 4AlSi + O2 = SiO2
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