Помогите решить уравнения пожалуйста(( Даю 60 баллов. -2 1/7+y=-2 1/7 -y-1 2/3=2 1/6 y+1 2/3=-2 1/6

Гость: Гость:

Уравнение 1 - 2 ( 1/7 ) + y = - 2 ( 1/7 ) ; Y = - 2 ( 1/7 ) + 2 ( 1/7 ) ; Y = 0 Ответ у = 0 Уравнение 2 - у - 1 ( 2/3 ) = 2 ( 1/6 ) ; - у = 2 ( 1/6 ) + 1 ( 4/6 ) - у = 3 ( 5/6 ) У = - 3 ( 5/6 ) Ответ у = - 3 ( 5/6 ) ; Уравнение 3 У + 1 ( 2/3 ) = - 2 ( 1/6 ) ; У = - 2 ( 1/6 ) - 1 ( 4/6 ) У = - 3 ( 5/6 )