Помогите решить уравнения пожалуйста(( Даю 60 баллов. -2 1/7+y=-2 1/7 -y-1 2/3=2 1/6 y+1 2/3=-2 1/6

Математика
Помогите решить уравнения пожалуйста(( Даю 60 баллов. -2 1/7+y=-2 1/7 -y-1 2/3=2 1/6 y+1 2/3=-2 1/6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение 1 - 2 ( 1/7 ) + y = - 2 ( 1/7 ) ; Y = - 2 ( 1/7 ) + 2 ( 1/7 ) ; Y = 0 Ответ у = 0 Уравнение 2 - у - 1 ( 2/3 ) = 2 ( 1/6 ) ; - у = 2 ( 1/6 ) + 1 ( 4/6 ) - у = 3 ( 5/6 ) У = - 3 ( 5/6 ) Ответ у = - 3 ( 5/6 ) ; Уравнение 3 У + 1 ( 2/3 ) = - 2 ( 1/6 ) ; У = - 2 ( 1/6 ) - 1 ( 4/6 ) У = - 3 ( 5/6 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Книги стоят 72 руб. альбомы в 9 раз
Ответить
Математика
Для корм птиц зим,загатов72кг семян в декабре 17кг январе 8кг больше
Ответить
Английский язык
Прочитай текст и выбери подходящий по смыслу слова
Ответить
Математика
Первый мастер изготовил 15 плат для компьютеров за час, а второй на 3 платы больше. Сколько всего изготовили плат для компьютеров, если они работал...
Ответить
Математика
От одной станции в противоположных направлениях одновременно отъехали два поезд??. Скорость одного 80 км/ч, а другого - 90км/ч. На каком расстоянии...
Ответить