Книги стоят 72 руб. альбомы в 9 раз
Математика
Книги стоят 72 руб. альбомы в 9 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72×9=648 руб. Ответ:648 рублей стоят альбомы
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