Помогите решить уравнения x+1/8x=3/4 и это 2x -2/5x= Шесть целых 2/5 На уровне 5 класса

Математика

Помогите решить уравнения x+1/8x=3/4 и это 2x -2/5x= Шесть целых 2/5 На уровне 5 класса

Автор: Гость