Зелень журавль лошадь дверь рысь голубь кровать июль пыль ремень медаль гвоздь январь прорубь червь морковь какой род имен существительных?
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Зелень журавль лошадь дверь рысь голубь кровать июль пыль ремень медаль гвоздь январь прорубь червь морковь какой род имен существительных?
Ответ(ы):
Гость:
У всех слов мужской род. они отвечают на вопрос "он мой".
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