Зелень журавль лошадь дверь рысь голубь кровать июль пыль ремень медаль гвоздь январь прорубь червь морковь какой род имен существительных?

Русский язык
Зелень журавль лошадь дверь рысь голубь кровать июль пыль ремень медаль гвоздь январь прорубь червь морковь какой род имен существительных?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У всех слов мужской род. они отвечают на вопрос "он мой".
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