К какому сословно-представительному учреждению применимо понятие "палата общин"? а)Генеральные штаты б)Сейм в)английский парламент г)Рейхстаг
История
К какому сословно-представительному учреждению применимо понятие "палата общин"? а)Генеральные штаты б)Сейм в)английский парламент г)Рейхстаг
Ответ(ы):
Гость:
Английский парламент
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