Какой газ преобладает в составе атмосферы

География
Какой газ преобладает в составе атмосферы
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В атмосферу входит: азота(78%), кислород (21%), углекислый и другие газы (1%)
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