Известно, что sinA + cosA = p. Найдите значение выражения sin^4A + cos^4A
Алгебра
Известно, что sinA + cosA = p. Найдите значение выражения sin^4A + cos^4A
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