Журнал объявил конкурс детских рисунков. в котором приняли участие одна девятая его подписчиков, сколько всего подписчиков у журнала, если редакция получила десять тысяч рисунков

Математика

Журнал объявил конкурс детских рисунков. в котором приняли участие одна девятая его подписчиков, сколько всего подписчиков у журнала, если редакция получила десять тысяч рисунков

Автор: Гость