Журнал объявил конкурс детских рисунков. в котором приняли участие одна девятая его подписчиков, сколько всего подписчиков у журнала, если редакция получила десять тысяч рисунков
Математика
Журнал объявил конкурс детских рисунков. в котором приняли участие одна девятая его подписчиков, сколько всего подписчиков у журнала, если редакция получила десять тысяч рисунков
Ответ(ы):
Гость:
10 000*9=90 000Ответ: 90 тысяч подписчиков у журнала.
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