Биссектриса углов А и В треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АМВ, если угол А=58°, угол В=96°.

Геометрия

Биссектриса углов А и В треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АМВ, если угол А=58°, угол В=96°.

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