Биссектриса углов А и В треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АМВ, если угол А=58°, угол В=96°.
Геометрия
Биссектриса углов А и В треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АМВ, если угол А=58°, угол В=96°.
Ответ(ы):
Гость:
180-120=60° уголА. угол асн 180-150=30°
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