Барыня жаловала Герасима как... Помогите пожалуйста ) Заранее спасибо )
Литература
Барыня жаловала Герасима как... Помогите пожалуйста ) Заранее спасибо )
Ответ(ы):
Гость:
Барыня жаловала Герасима, как верного и сильного сторожа.
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