Сообщение по музыке на тему "Седьмая Симфония "Шестоковича.

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Знаменитая тема первой части симфонии была написана Шостаковичем до начала Великой Отечественной войны — в конце 30-х годов или в 1940-м. Это были вариации на неизменную тему в формепассакальи, по замыслу сходные с «Болеро» Мориса Равеля. Простая тема, поначалу безобидная, развиваясь на фоне сухого стука малого барабана, в конце концов вырастала в страшный символ подавления[1]. В 1940 году Шостакович показывал это сочинение коллегам и ученикам, но не опубликовал и публично не исполнял[1]. Когда летом 1941 года композитор начал писать новую симфонию, пассакалья превратилась в большой вариационный эпизод, заменивший разработку в первой её части, законченной в августе[1][2].В сентябре 1941 года, уже в блокированном Ленинграде (блокада началась 8 сентября), Шостакович написал вторую часть и начал работу над третьей[1]. Первые три части симфонии он писал в доме Бенуа наКаменноостровском проспекте.[3] 1 октября композитор вместе с семьёй был вывезен из Ленинграда; после недолгого пребывания в Москве он отправился в Куйбышев, где 27 декабря 1941 года и была закончена симфония[1].Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то время находилась в эвакуации труппа Большого театра. Седьмая симфония была впервые исполнена в театре оперы и балета оркестром ГАБТ СССР под управлением дирижёра Самуила Самосуда[1]. 29 марта под управлением С. Самосуда симфония была впервые исполнена в Москве. Чуть позже симфонию исполнил оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, находившийся в то время в эвакуации в Новосибирске[1].Зарубежная премьера Седьмой симфонии состоялась 19 июля 1942 года в Нью-Йорке — её исполнил Симфонический оркестр Нью-Йоркского радио под управлением дирижёра Артуро Тосканини[1].