Дедал и Икар запиши план мифа

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Дедал и Икар запиши план мифа
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Автор: Гость
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Гость:
1. Мастер; 2. Талантливый ученик; 3. Убийство Тала; 4. Побег и работа; 5. Вызов царю; 6. Собирание перьев; 7. Наставление; 8. Высоко-высоко в небе; 9. Палящие лучи солнца; 10. Наказание богов.
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