2. Найдите четвёртое «лишнее» слово, аргументируйте ответ. Яблоко, груша, слива, а??ельсин.
Русский язык
2. Найдите четвёртое «лишнее» слово, аргументируйте ответ. Яблоко, груша, слива, а??ельсин.
Ответ(ы):
Гость:
Может быть лишнее слово груша,т.к. У нее форма продолговатая,в отличии от остальных(они круглые)
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