Упростите выражение 6a(a-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-с)
Алгебра
Упростите выражение 6a(a-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-с)
Ответ(ы):
Гость:
6a(a-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-c)=6a^2-6ax+6ac+6ax+6x^2-6xc-6ac+6cx+6c^2=6a^2+6x^2+6c^2=6(a+x+c)^2
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