Татошка и его друг Гектор решили сосчитать всех птиц в хозяйстве Джона и Анны. Ока??алось что на птичьем дворе живут 40 уток. Это на 70 птиц меньше чем кур, и на 12 больше , чем индеек. Сколько уток кур и индеек живут на птичье...

Математика

Татошка и его друг Гектор решили сосчитать всех птиц в хозяйстве Джона и Анны. Ока??алось что на птичьем дворе живут 40 уток. Это на 70 птиц меньше чем кур, и на 12 больше , чем индеек. Сколько уток кур и индеек живут на птичьем дворе?

Автор: Гость