В первый день на рынок привезли 20 ящиков помидоров, а во второй день- 8 таких же ящи??ов.Масса помидоров , привезенных в первый день, была на 120 кг больше, чем масса помидоров,привезенных во второй день.Сколько килограммов по...

Математика

В первый день на рынок привезли 20 ящиков помидоров, а во второй день- 8 таких же ящи??ов.Масса помидоров , привезенных в первый день, была на 120 кг больше, чем масса помидоров,привезенных во второй день.Сколько килограммов помидоров присезли в первый день и сколько - во второй ?

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