В первый день на рынок привезли 20 ящиков помидоров, а во второй день- 8 таких же ящи??ов.Масса помидоров , привезенных в первый день, была на 120 кг больше, чем масса помидоров,привезенных во второй день.Сколько килограммов по...
Математика
В первый день на рынок привезли 20 ящиков помидоров, а во второй день- 8 таких же ящи??ов.Масса помидоров , привезенных в первый день, была на 120 кг больше, чем масса помидоров,привезенных во второй день.Сколько килограммов помидоров присезли в первый день и сколько - во второй ?
Ответ(ы):
Гость:
20-8=12(на 12 ящиков помидоров привезли больше в 1 день) 120:12=10кг помидоров в 1 ящике 20*10=200 кг помидоров привезли в 1 день 8*10=80 кг помидоров привезли во 2 день
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