Дар подарок (что делать) удар родственные слова
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Дар подарок (что делать) удар родственные слова
Ответ(ы):
Гость:
Дар это когда тебе дают какую-то силу а удар это кого-то бить поэтому я считаю что не родственные слова
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