Помогите решить, уже час сижу

Алгебра
Помогите решить, уже час сижу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25х²-60х+27=25х²-5х-20х+4 25х²-60х-25х²+5х+20х=4-27 -35х=23 х= -23/35
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