Помогите решить задачки с модулями! | х+5 | = | 10х + Х | |х - 2| - |5 + х| = 3 |5 - х| + |х - 1| = 10 Буду очень благодарен!
Алгебра
Помогите решить задачки с модулями! | х+5 | = | 10х + Х | |х - 2| - |5 + х| = 3 |5 - х| + |х - 1| = 10 Буду очень благодарен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дивись відповідь на фото
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Найти значения F для x, изменяющегося в интервале от x0 до xk с шагом h. Значения x0, xk, h ??водятся пользователем. Составить программу в Delphi7 ...
Алгебра
За прошедшие полгода магазин поднимал цены дважды: в первый раз на 25%, во второй на 40%. Сколько рублей стал стоить набор посуды после второго пов...
Математика
Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов по...
Английский язык