Помогите решить задачки с модулями! | х+5 | = | 10х + Х | |х - 2| - |5 + х| = 3 |5 - х| + |х - 1| = 10 Буду очень благодарен!

Алгебра

Помогите решить задачки с модулями! | х+5 | = | 10х + Х | |х - 2| - |5 + х| = 3 |5 - х| + |х - 1| = 10 Буду очень благодарен!

Автор: Гость