Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов потребовалось

Математика

Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов потребовалось

Автор: Гость