Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов потребовалось

Математика
Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов потребовалось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*27/2*3= 15*9=135 лоскутов понадобится
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