Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов потребовалось
Математика
Скатерть самобранка размеров 3 и на 2 м 7 Дмитрий сшита из шёлковых лоскутов прямоу??ольной формы размером 2 дом на 3 дом сколько таких лоскутов потребовалось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*27/2*3= 15*9=135 лоскутов понадобится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Прочитайте стихотворение. Вставьте пропущенные слова. Найдите однокоренные слов?? в стихотворении. Надену ... рубашку И ... ворот распахну. Я...
Литература
Обществознание
Обществознание