Фабула по капитанской дочке
Литература
Фабула по капитанской дочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные герои этого произведения-это Швабрин,Гринев И Маша Миронова Все это происходит во времена Пугачева Швабрин был подлым лецимером Гринев выполняет свой долг кратко на этоотвеьить не смогу это больше будет ,как сочинение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Обществознание
История
Какие сословия быстрее принимали протестантизм? Почему? Нашла всё кроме этого ??опроса. Помогите пожалуйста.
Английский язык