Фабула по капитанской дочке

Литература
Фабула по капитанской дочке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные герои этого произведения-это Швабрин,Гринев И Маша Миронова Все это происходит во времена Пугачева Швабрин был подлым лецимером Гринев выполняет свой долг кратко на этоотвеьить не смогу это больше будет ,как сочинение
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