Фабула по капитанской дочке

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Главные герои этого произведения-это Швабрин,Гринев И Маша Миронова Все это происходит во времена Пугачева Швабрин был подлым лецимером Гринев выполняет свой долг кратко на этоотвеьить не смогу это больше будет ,как сочинение