Вирш загадка про школу в 3. стопчики
Обществознание
Вирш загадка про школу в 3. стопчики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ти навчатимешся і читати, і писати Там із друзями в ігри будеш грати. Що це за місце на Землі, нужбо відповідь кажи! Норм?
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