В магазине было 6589кг яблок . Продали 568кг яблок . Сколько осталось?
Математика
В магазине было 6589кг яблок . Продали 568кг яблок . Сколько осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6579-568=6021кг Ответ: 6021 кг осталось.
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