Какие сословия быстрее принимали протестантизм? Почему? Нашла всё кроме этого ??опроса. Помогите пожалуйста.

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Какие сословия быстрее принимали протестантизм? Почему? Нашла всё кроме этого ??опроса. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворяни в результате обнищание дворянского  сословия, связанное с упадком экономики и ростом цен
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