Какие сословия быстрее принимали протестантизм? Почему? Нашла всё кроме этого ??опроса. Помогите пожалуйста.

История

Какие сословия быстрее принимали протестантизм? Почему? Нашла всё кроме этого ??опроса. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость