Pascal. Составить программу для вычисления количества положительных элементов матр??цы Q(4х9).

Информатика
Pascal. Составить программу для вычисления количества положительных элементов матр??цы Q(4х9).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program Podschet; var  a, i, j ,ans: integer; begin  writeln('Введите матрицу 4х9');   ans := 0;   for i := 1 to 4 do    for j := 1 to 9 do begin      read(a);      if (a > 0) then        inc(ans);    end;   writeln(ans);end.
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