Pascal. Составить программу для вычисления количества положительных элементов матр??цы Q(4х9).
Информатика
Pascal. Составить программу для вычисления количества положительных элементов матр??цы Q(4х9).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program Podschet; var a, i, j ,ans: integer; begin writeln('Введите матрицу 4х9'); ans := 0; for i := 1 to 4 do for j := 1 to 9 do begin read(a); if (a > 0) then inc(ans); end; writeln(ans);end.
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