Зачем создаются политические партии? Чем они отличаются от других организаций?

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Политические партии создаются с целью защиты интересов различных общественных групп и стремятся к участию в осуществлении власти. Они отличаются от других организаций тем, что: 1) Имеют четко организованную структуру и собственный Устав, зарегистрированы в государственном реестре. 2) Ставят перед собой долговременные цели. 3) Имеют программу партии, в которой излагают свои идеи. 4) Стремятся к завоеванию власти 5) Заинтересованы в поддержке больших масс людей. 6) Конкурируют с другими политическими партиями на выборах.